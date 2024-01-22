Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı! ''Bugün imzaya geliyor''

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Asteras Tripolis'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"VITOR HUGO GELDİ, BAKASETAS DA GELİYOR"

Fatih Terim, "Bakasetas yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksimovic transferi ne durumda pek bir şey bilmiyorum. Bugün Vitor geldi. Vitor ve Bakasetas ile ilgili bana bilgilendirme yapıldı. Ancak bu iki oyuncudan bahsedebilirim." dedi.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Fatih Terim, "Önce PAOK, sonra Olympiakos ile oynayacağız. Play-Off'ta da derbiler olacak. Hiçbir derbide geri durmamız için neden yok. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.





