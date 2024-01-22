SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı! ''Bugün imzaya geliyor''

Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı! ''Bugün imzaya geliyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Tripolis'i mağlup ettikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulundu. Bakasetas transferi konusunda son noktayı koyan tecrübeli çalıştırıcı dedikodulara son vermiş oldu.

Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı! ''Bugün imzaya geliyor''

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Asteras Tripolis'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"VITOR HUGO GELDİ, BAKASETAS DA GELİYOR"

bakasetas-trabzonspordan-ayrildigini-acikladi-xfvd

Fatih Terim, "Bakasetas yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksimovic transferi ne durumda pek bir şey bilmiyorum. Bugün Vitor geldi. Vitor ve Bakasetas ile ilgili bana bilgilendirme yapıldı. Ancak bu iki oyuncudan bahsedebilirim." dedi.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

terimmm

Fatih Terim, "Önce PAOK, sonra Olympiakos ile oynayacağız. Play-Off'ta da derbiler olacak. Hiçbir derbide geri durmamız için neden yok. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de görülen en ilginç kırmızı kart olabilir!Türkiye'de görülen en ilginç kırmızı kart olabilir!
Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndüBarcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndü
Okan Buruk, Trabzon'a şaşırdığını söyledi!Okan Buruk, Trabzon'a şaşırdığını söyledi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos maçı biler maçın
En Çok Okunan Haberler
23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

Mardin'de vahşet! Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü

Mardin'de vahşet! Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Dzeko'nun İsmail Kartal'a tepkisi olay oldu! Fenerbahçe taraftarından eleştiri

Dzeko'nun İsmail Kartal'a tepkisi olay oldu! Fenerbahçe taraftarından eleştiri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.