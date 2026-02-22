SPOR

Fatih Terim Süper Lig'in maçını tribünden takip etti! O maçta görenler şaşkına döndü

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

Fatih Terim Süper Lig'in maçını tribünden takip etti! O maçta görenler şaşkına döndü
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk etti.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Fatih Terim Süper Lig in maçını tribünden takip etti! O maçta görenler şaşkına döndü 1

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin’i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı.

Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

Fatih Terim’e Kasımpaşa’da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

