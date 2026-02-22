Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti!

Trendyol Süper Lig’in 23’üncü haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Konyaspor olurken bu sonuçla lider Galatasaray yarışta büyük bir yara aldı.
Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında yorumlarken dikkat çeken bir kehanette bulundu.
"Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında büyük fark var. Galatasaray'ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok. Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa'da yok, Konya'da yok, Frankfurt'ta yok, Union SG maçında yok..."
"Omurgadaki Torreira ve Sanchez de olmayınca ayarlar bozuluyor. Sanchez'i oynatmadığı Kasımpaşa maçında Torreira da oynamamıştı ve maç 3-3 bitmişti."
"Futbolda dün yok. Bugün ve bugünden sonra var. Konyaspor maçından sonra Galatasaray hangi mentalite de olacak? Okan Buruk döneminde ligin 23. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe hiç burun buruna olmadı. Pazartesi günü ilk kez puan puana olabilirler."
"Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız."
