Fatih Terim Suudi Arabistan günlerini anlattı! Yeni hedefi...

Türk futbolunun efsanelerinden olan ve ülkemizde Golden Foot Ödülü'nün yanı sıra UEFA Kupası'nı da kazandırmış ilk Türk Teknik Direktör olan Fatih Terim, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5 Ocak Medya Grup Başkanı Savaş Çokduygulu’ya konuşan Terim, Arabistan günlerini ve buradaki hedeflerini anlatırken bir sonraki adımının da sinyallerini verdi.
Kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi (RLS)’de ekiplerinden Al-Shabab'da devam eden Terim'in 5 Ocak Gazetesi'ne verdiği özel röportajının ayrıntıları 15 Nisan Salı günü (yarın) yayımlanacak.
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