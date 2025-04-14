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Fatih Terim Suudi Arabistan günlerini anlattı! Yeni hedefi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 11:58
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren ve burada oldukça başarılı bir grafik çizen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim Suudi Arabistan günlerini anlattı! Yeni hedefi...

Türk futbolunun efsanelerinden olan ve ülkemizde Golden Foot Ödülü'nün yanı sıra UEFA Kupası'nı da kazandırmış ilk Türk Teknik Direktör olan Fatih Terim, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BİR SONRAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

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5 Ocak Medya Grup Başkanı Savaş Çokduygulu’ya konuşan Terim, Arabistan günlerini ve buradaki hedeflerini anlatırken bir sonraki adımının da sinyallerini verdi.

Kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi (RLS)’de ekiplerinden Al-Shabab'da devam eden Terim'in 5 Ocak Gazetesi'ne verdiği özel röportajının ayrıntıları 15 Nisan Salı günü (yarın) yayımlanacak.

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Fatih Terim Suudi Arabistan son dakika
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