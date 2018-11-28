SPOR

Fatih Terim-TFF davasında mahkeme, tazminatta hakkaniyet indirimi yaptı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı ve TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta "hakkaniyet" indirimi yapıldı.

Fatih Terim-TFF davasında mahkeme, tazminatta hakkaniyet indirimi yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.

Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.

(Sporx)

PARTNERDünyanın en garip yolcularıDünyanın en garip yolcuları
Mircea Lucescu için flaş iddia!Mircea Lucescu için flaş iddia!
İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu fatih terim tff

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 34 yorum
haram zehir zıkkım olsun
yemeye ömrü yetmesin inşallah
kimileri adıyla anılır kimileri anasıyla...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim-TFF davasında mahkeme, tazminatta hakkaniyet indirimi yaptı!

Terim-TFF davasında çarpıcı gelişme!

Mircea Lucescu için sürpriz Romanya iddiası!

Mircea Lucescu için flaş iddia!

İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!

İşte Lucescu'nun yerine gelecek isim!

Lucescu isyan etti! 'Beni eleştirenler kim, seviyeleri nedir?

Lucescu isyan etti! 'Seviyeleri nedir?'

Shevchenko: Türkiye Lucescu ile çok iyi şeyler başarabilir

Sheva'dan Lucescu övgüsü

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

Antalya'da Lucescu patlaması! İsyan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.