Fatih Terim-TFF davasında mahkeme, tazminatta hakkaniyet indirimi yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.

Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.

(Sporx)

