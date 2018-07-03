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Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi gönderiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Galatasaray resmi internet sitesinde "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı" denilen Tolga Ciğerci kendi ipini kendi çekti.

İşte geçen sezon başlayan olayların perde arkası...

Galatasaraylı futbolcunun psikolojisi çöktü

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Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden Fatih Terim'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi.

Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden Fatih Terim'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi.
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17 Mart'ta Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde sonradan giren oyuncu kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti. Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmamaya başladı.

17 Mart'ta Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde sonradan giren oyuncu kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti. Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmamaya başladı.
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G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga tribünler tarafından yuhalandı.

G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga tribünler tarafından yuhalandı.
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3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı.

3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı.
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400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi. (SABAH)

400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi. (SABAH)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray tolga ciğerci fatih terim

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