Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi gönderiyor

4 / 5 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı.

5 / 5 400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi. (SABAH)