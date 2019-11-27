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Fatih Terim: Umudumuzu kaybedecek hiçbir noktada değiliz

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından konuştu. Terim, "Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası. Oyuncuların çok iyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Her şeye rağmen çok iyi mücadele olduğu kanısındayım. Bunu hak etmedik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mücadele sonrası basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Terim, “Bugün çok da oyuncu tercihimiz yoktu. Bir takımın başına gelebilecek en enterasan şeyler oldu. 4 tane 19 yaş oyuncu alabildik kadroya. Galatasaray’dan reaksiyonu beklediğimi maçtan önce de söyledim. Mücadeleden herkes herhalde memnundur. Ama böyle maçlarda sıkıntıya girmemek için 2. golü bulacaksınız. Bazı pozisyonlara da girdik. İlk yarı bu golü de bulabilirdik. İkinci yarı da bulduk aslında. Ama yine son dakikada yine gol yedik. Mücadeleden memnunum. Diğer maçlara göre daha etkiliydik. Ama ideal miydik hayır. Bazen ne kadar koştuğunuz da önemli değil nasıl koştuğunuz önemli. Doğru koşmak gerek” dedi.

"ALDIĞIMIZ HER İSİM DEĞERLİ, İTİRAZIMIZ YOK"

Devre arasında takımda değişiklik yapabileceklerini belirten Terim, “Bizim önemli bir handikabımız var. Bu da sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz. Ama çıkmazsa birtakım değişimler yaşayacağımızı zaten söylüyorum. Ama beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi mutlu edecektir. Sezon başını beraber yaşamamış bir takım devre arasında beraber kamp geçirmesi önemli. Kimi alacağız, kimi vereceğiz önümüzdeki 1 ay bunu gösterecek. Geçen sene de Ocak ayında operasyonlar yaptık. Radikal kararlar verdik. Aldığımız her isim değerli. İtirazımız yok. Ama adaptasyonları bazen geç sürebiliyor. Zaman içinde randıman alacağız. Olamadı ona göre karar alırız” şeklinde konuştu.

"DOĞRU PAS VE DOĞRU KOŞUYU AYNI ANDA YAPAMADIK"

Lemina’nın performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Lemina her geçen gün daha iyi oynayan ve kazandığımız bir oyuncu oldu. İkinci yarı en az 3 tane önemli kontratak yakaladık. O topla gidebilsek mutlak gol pozisyonu bulabilirdik. Bu sıkıntımız sürüyor. Defansın arkasına koşu bu dönemde en etkili gol bulma yöntemlerinden. Eğer o bölgelerde topla bulaşamıyorsanız, pozisyon zenginliğiniz olmuyor. O sıkıtıyı çekiyoruz. Doğru pas ve doğru koşuyu aynı anda yapamadık. Umarım devre arası FFP sorunumuz olmaz. Hangi oyuncularımızı istediğimizi de biliyorsunuz. İnşallah alırız” dedi.

"HEM YARIŞMACI HEM DE YETİŞTİRİCİ KULÜP OLMALIYIZ"

Takımların hem yarışmacı hem de yetiştirici olmasının aynı anda olup olmayacağı sorusuna Terim, “Son basın toplantılarında söylediğim bir cümle var, biz oyuncuların geleceğine yatırım yapmalıyız diye. Bu sene Brugge yenilmedik. Nasıl bir takım kurmalıyız, neleri almalıyız bunlar uzun konular. Rakip takımın alabileceği oyuncuları biz lamayız rakam olarak. Ekonomik olarak da çok iyi rakipler. 3 tane çabuk oyuncu ile başladılar. Sonra girenler de aynı şekilde. Özellikle Avrupa’da böyle isminiz ve anlayışınız olduğu zaman genç yetenekler de sizi tercih ediyorlar. Bu takımlardan İtalya’ya İspanya’ya geçebiliyor oyuncular. Genk, Liege de bu şekilde. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olmalıyız” yanıtını verdi.

"UMUDUMUZU KAYBEDECEK HİÇBİR NOKTADA DEĞİLİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın geleceği hakkında ise şu yorumu yaptı:

“Galatasaray’ın olduğu her yerde iddia ve umut vardır. Umudumuzu kaybedecek hiçbir noktada değiliz. Son dakika gollerini çıkarırsak grupta nerede olacağımız çok açık. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Bugün Babel de bize sürpriz oldu. Babel olsa Adem yorulduğunda değiştirebilirdik. Ömer yorulduğu için çıkardım. Adem kramplarla oynadı. Ben de isterim ki böyle maçlarda istediğimiz oyuncuyu koyalım. Ama olmuyor. Şikayette de bulunmadık. Mücadeleden dolayı mutluyum. İyi de konsantrelerdi. Galatasaray’ın umudunun başka sefere bırakacak bir durum yok. Daha sezona çok var. Bakalım Allah ne gösterecek. Herkes milli takım arasında yaralarını sararken bizde öyle olmadı.” (İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hak ettiniz zımPARAtor.
vay zavallı halen iyiyiz diyor rengi dahi kızarmıyor
hakkettin elinde olan maçı verdin çünkü sen artık çöpsun bağırmakla olmuyo taktiğin yok adamlar arttık sana bam bam bam yapiyo sistemi değiştirmen gerek
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