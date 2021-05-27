Fatih Terim ve Burak Yılmaz Lille'de buluşuyor iddiası

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın sözleşmesi bu sezon sonunda sona ermişti. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz yaptığı son açıklamasında, "Ben olduğum sürece Fatih Terim ile sözleşme yenilemem" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Fransa'dan çok konuşulacak bir haber gündeme geldi. Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan Christophe Galtier, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Lille'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" demişti.

Fotomaçta yer alan habere göre, bu gelişmenin ardından Lille'in adı Fatih Terim ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör Luis Campos'la görüşen Burak Yılmaz da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.

Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve B takımda oynayan Mustafa Kapı'dan çok memnun olan Fransız ekibin, takımı da bir Türk hocaya emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi.



