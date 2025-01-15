Fatih Terim ve Hamdallah arasında şaşırtan anlar! Kimse beklemiyordu... Elindeki suyu sıçrattı!

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al-Riyadh'ı 90+7'de bulduğu golle 2-1 mağlu ederek ilk galibiyetini elde etti.
Müsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, ile Fatih Terim arasında kameraya yansıyan görüntüler izleyenlerde şaşkınlık yarattı.
Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu Terim'e doğru sıçrattı.
Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından Fatih Terim kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonrasında ise tecrübeli teknik adam bu durumu gülerek karşılayarak oyuncusuna esprili bir şekilde tepki verdi.
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