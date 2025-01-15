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Fatih Terim ve Hamdallah arasında şaşırtan anlar! Kimse beklemiyordu... Elindeki suyu sıçrattı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 22:27
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Suudi Arabistan Pro Lig’in 15. hafta maçında Al Shabab ile Al-Riyadh karşı karşıya geldi. Al Shabab, rakibini 90+7'de bulduğu golle 2-1 mağlup ederken Fatih Terim ile galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, arasında yaşananlar gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim ve Hamdallah arasında şaşırtan anlar! Kimse beklemiyordu... Elindeki suyu sıçrattı!

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al-Riyadh'ı 90+7'de bulduğu golle 2-1 mağlu ederek ilk galibiyetini elde etti.

ELİNDEKİ SUYU SIÇRATTI

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Müsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, ile Fatih Terim arasında kameraya yansıyan görüntüler izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu Terim'e doğru sıçrattı.

FATİH TERİM ŞAŞTI KALDI

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Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından Fatih Terim kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonrasında ise tecrübeli teknik adam bu durumu gülerek karşılayarak oyuncusuna esprili bir şekilde tepki verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Turkiye mi sandin. adama tukurugunu yuttururlar boyle.
adamı madara yaparlar
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