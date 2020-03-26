Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Güçlü bir aile bağları olmasıyla bilinen Terim ailesinin küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı ile büyük kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile hem babalarına olan düşkünlüklerini, hem de üzüntülerini dile getiriyor.

FATİH TERİM YANINDAN AYIRMIYOR

UEFA Kupası şampiyonluğundan, ligdeki ve kupadaki zaferlere uzanan kariyerinde kızlarını yanından hiç ayırmayan Fatih Terim, birçok önemli müsabakadaki galibiyetleri, kupa coşkularını da kızları ve torunlarıyla birlikte kutlaması ile biliniyor. Terim, geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun kutlamasına da kızı Merve'nin oğlu Yaman ile birlikte çıkmıştı. Fatih Terim'in kızları ve torunları, birçok idmanda da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yer almıştı.

MERVE TERİM ÇETİN: O BİZİM DAĞIMIZ VE DAĞIMIZ GİDERSE BAĞIMIZ KOPAR BİZİM

Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı kardeşler, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden babalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Merve Terim Çetin, babasının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaptığı paylaşımlarla da görenleri duygulandırdı. Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından paylaştığı, "O'na bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim" sözleriyle babasına karşı olan bağını vurguladı. Merve ayrıca yaşanan bu durumdan ötürü de çok korktuğunu ifade etti.