SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fatih Terim ve Mustafa Denizli sonrası Süper Lig'de dikkat çeken detay! Sadece o kaldı

Fatih Terim ve Mustafa Denizli sonrası Süper Lig'de dikkat çeken detay! Sadece o kaldı

15.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ikinci yarı, tarihi bir tabloyla başladı. Fatih Terim'in ardından Altay'da yaşanan Mustafa Denizli ayrılığı sonrası ilginç bir istatistik göze çarptı. Ligde şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Ersun Yanal ve Ertuğrul Sağlam şu anda çalışmıyor. Şampiyon olup çalışmaya devam eden tek hoca ise Hamza Hamzaoğlu.

Fatih Terim ve Mustafa Denizli sonrası Süper Lig'de dikkat çeken detay! Sadece o kaldı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte tarihi bir tablo da ortaya çıktı. Fatih Terim'in ardından Mustafa Denizli'nin görevi bırakmasıyla şampiyonluk yaşayan ve hâlen çalışan tek hoca Hamzaoğlu kaldı...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'dan Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Ersun Yanal ve Ertuğrul Sağlam ligde görev yapmıyor. Galatasaray'da tek şampiyonluk yaşayan Cevat Güler de bu listenin içerisinde yer alıyor. Şampiyon olup, şu an Süper Lig'de aktif olarak görev alan hoca ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu... Yabancı teknik adamlar 37, yerliler 28 şampiyonluk kazandı.

thumbs_b_c_bb2c4f107a8dd128e0d5ba32609667b5

EN SON 2004 YILINDA YAŞANDI

Denizli, Güneş ve Terim 2004 yılında aynı anda işsizdi. Önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geçme ihtimali çok yüksek. Denizli de hocalık görevine devam etmeyi düşünüyor. Fatih Terim konusunda ise büyük bir belirsizlik var. Galatasaray camiasının büyük bölümü Terim'in Galatasaray'da başkan adayı olacağını dile getiriyor. Terim bu konuda net bir açıklama yapmış değil.

EN TECRÜBELİ HİKMET KARAMAN

68 yaşındaki Fatih Terim, 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin görevden ayrılmasıyla birlikte ligdeki teknik direktörlerin yaş ortalaması ciddi bir şekilde aşağı indi. Süper Lig'in en yaşlı hocası 61 yaşındaki Hikmet Karaman... Karaman'ı 60 yaşındaki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal takip ediyor. En genç isim ise 32 yaşındaki Francesco Farioli... Bu ismi 33 yaşındaki Nuri Şahin takip ediyor.

YERLİLER - 28 ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim 8

Ahmet Suat Özyazıcı 4

Mustafa Denizli 3

Özkan Sümer 2

Şenol Güneş 2

Gündüz Kılıç 2

Aykut Kocaman 1

Hamza Hamzaoğlu 1

Cevat Güler 1

Okan Buruk 1

Sergen Yalçın 1

Ertuğrul Sağlam 1

Ersun Yanal 1

YABANCILAR - 37 ŞAMPİYONLUK

Christoph Daum 3

Gordon Milne 3

Brian Birch 3

Tomislav Kaloperovic 2

Todor Veselinovic 2

Didi 2

Mircea Lucescu 2

Ignac Molnar 2

Ljubisa Spajic 2

Branislav Stankovic 2

Leandro Remondini 1

Traian Ionescu 1

Jupp Derwall 1

Eric Gerets 1

Zico 1

Miraslov Kokotovic 1

Andras Kuttik 1

Oscar Hold 1

Djordje Milic 1

Jozsef Meszaros 1

Laszlo Szekely 1

Karl-Heinz Feldkamp 1

C.Alberto Parreira 1

Reiner Hollmann 1

YAŞ TABLOSU

Abdullah Avcı 58

İlhan Palut 45

Emre Belözoğlu 41

Montella 47

İsmail Kartal 60

Ömer Erdoğan 44

Erol Bulut 46

Rıza Çalımbay 58

Önder Karaveli 47

Farioli 32

Hikmet Karaman 61

Domenec Torrent 59

Volkan Demirel 40

Hakan Keleş 50

Nuri Şahin 33

El Maestro 38

Hamza Hamzaoğlu 51

Sumudica 50

HOCA DAYANMIYOR

Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti. 2. yarının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'da da Mustafa Denizli görevlerinden ayrıldı. Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, Alanyaspor da 2 kez teknik heyette değişikliğe gitti.

SÜPER LİG'DE GÖREVİNE DEVAM EDEN HOCALAR

Abdullah Avcı Trabzon

Ömer Erdoğan Hatay

Hakan Keleş Giresun

Erol Bulut Gaziantep

İlhan Palut Konya

Rıza Çalımbay Sivas

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
TFF harcama limitlerini açıkladı!TFF harcama limitlerini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Şenol Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Dolmabahçe'de duygusal anlar! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve alkış tufanı koptu

Dolmabahçe'de duygusal anlar! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve alkış tufanı koptu

Kerem'e yeni talip! Bu kez İngiltere'den...

Kerem'e yeni talip! Bu kez İngiltere'den...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.