Fatih Terim ve Mustafa Denizli sonrası Süper Lig'de dikkat çeken detay! Sadece o kaldı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte tarihi bir tablo da ortaya çıktı. Fatih Terim'in ardından Mustafa Denizli'nin görevi bırakmasıyla şampiyonluk yaşayan ve hâlen çalışan tek hoca Hamzaoğlu kaldı...
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'dan Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte ortaya ilginç bir tablo çıktı.
Akşam'da yer alan habere göre şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Ersun Yanal ve Ertuğrul Sağlam ligde görev yapmıyor. Galatasaray'da tek şampiyonluk yaşayan Cevat Güler de bu listenin içerisinde yer alıyor. Şampiyon olup, şu an Süper Lig'de aktif olarak görev alan hoca ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu... Yabancı teknik adamlar 37, yerliler 28 şampiyonluk kazandı.
Denizli, Güneş ve Terim 2004 yılında aynı anda işsizdi. Önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geçme ihtimali çok yüksek. Denizli de hocalık görevine devam etmeyi düşünüyor. Fatih Terim konusunda ise büyük bir belirsizlik var. Galatasaray camiasının büyük bölümü Terim'in Galatasaray'da başkan adayı olacağını dile getiriyor. Terim bu konuda net bir açıklama yapmış değil.
68 yaşındaki Fatih Terim, 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin görevden ayrılmasıyla birlikte ligdeki teknik direktörlerin yaş ortalaması ciddi bir şekilde aşağı indi. Süper Lig'in en yaşlı hocası 61 yaşındaki Hikmet Karaman... Karaman'ı 60 yaşındaki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal takip ediyor. En genç isim ise 32 yaşındaki Francesco Farioli... Bu ismi 33 yaşındaki Nuri Şahin takip ediyor.
Fatih Terim 8
Ahmet Suat Özyazıcı 4
Mustafa Denizli 3
Özkan Sümer 2
Şenol Güneş 2
Gündüz Kılıç 2
Aykut Kocaman 1
Hamza Hamzaoğlu 1
Cevat Güler 1
Okan Buruk 1
Sergen Yalçın 1
Ertuğrul Sağlam 1
Ersun Yanal 1
Christoph Daum 3
Gordon Milne 3
Brian Birch 3
Tomislav Kaloperovic 2
Todor Veselinovic 2
Didi 2
Mircea Lucescu 2
Ignac Molnar 2
Ljubisa Spajic 2
Branislav Stankovic 2
Leandro Remondini 1
Traian Ionescu 1
Jupp Derwall 1
Eric Gerets 1
Zico 1
Miraslov Kokotovic 1
Andras Kuttik 1
Oscar Hold 1
Djordje Milic 1
Jozsef Meszaros 1
Laszlo Szekely 1
Karl-Heinz Feldkamp 1
C.Alberto Parreira 1
Reiner Hollmann 1
Abdullah Avcı 58
İlhan Palut 45
Emre Belözoğlu 41
Montella 47
İsmail Kartal 60
Ömer Erdoğan 44
Erol Bulut 46
Rıza Çalımbay 58
Önder Karaveli 47
Farioli 32
Hikmet Karaman 61
Domenec Torrent 59
Volkan Demirel 40
Hakan Keleş 50
Nuri Şahin 33
El Maestro 38
Hamza Hamzaoğlu 51
Sumudica 50
Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti. 2. yarının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'da da Mustafa Denizli görevlerinden ayrıldı. Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, Alanyaspor da 2 kez teknik heyette değişikliğe gitti.
Abdullah Avcı Trabzon
Ömer Erdoğan Hatay
Hakan Keleş Giresun
Erol Bulut Gaziantep
İlhan Palut Konya
Rıza Çalımbay Sivas
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