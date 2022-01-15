Fatih Terim ve Mustafa Denizli sonrası Süper Lig'de dikkat çeken detay! Sadece o kaldı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte tarihi bir tablo da ortaya çıktı. Fatih Terim'in ardından Mustafa Denizli'nin görevi bırakmasıyla şampiyonluk yaşayan ve hâlen çalışan tek hoca Hamzaoğlu kaldı...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'dan Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Ersun Yanal ve Ertuğrul Sağlam ligde görev yapmıyor. Galatasaray'da tek şampiyonluk yaşayan Cevat Güler de bu listenin içerisinde yer alıyor. Şampiyon olup, şu an Süper Lig'de aktif olarak görev alan hoca ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu... Yabancı teknik adamlar 37, yerliler 28 şampiyonluk kazandı.

EN SON 2004 YILINDA YAŞANDI

Denizli, Güneş ve Terim 2004 yılında aynı anda işsizdi. Önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geçme ihtimali çok yüksek. Denizli de hocalık görevine devam etmeyi düşünüyor. Fatih Terim konusunda ise büyük bir belirsizlik var. Galatasaray camiasının büyük bölümü Terim'in Galatasaray'da başkan adayı olacağını dile getiriyor. Terim bu konuda net bir açıklama yapmış değil.

EN TECRÜBELİ HİKMET KARAMAN

68 yaşındaki Fatih Terim, 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin görevden ayrılmasıyla birlikte ligdeki teknik direktörlerin yaş ortalaması ciddi bir şekilde aşağı indi. Süper Lig'in en yaşlı hocası 61 yaşındaki Hikmet Karaman... Karaman'ı 60 yaşındaki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal takip ediyor. En genç isim ise 32 yaşındaki Francesco Farioli... Bu ismi 33 yaşındaki Nuri Şahin takip ediyor.

YERLİLER - 28 ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim 8

Ahmet Suat Özyazıcı 4

Mustafa Denizli 3

Özkan Sümer 2

Şenol Güneş 2

Gündüz Kılıç 2

Aykut Kocaman 1

Hamza Hamzaoğlu 1

Cevat Güler 1

Okan Buruk 1

Sergen Yalçın 1

Ertuğrul Sağlam 1

Ersun Yanal 1

YABANCILAR - 37 ŞAMPİYONLUK

Christoph Daum 3

Gordon Milne 3

Brian Birch 3

Tomislav Kaloperovic 2

Todor Veselinovic 2

Didi 2

Mircea Lucescu 2

Ignac Molnar 2

Ljubisa Spajic 2

Branislav Stankovic 2

Leandro Remondini 1

Traian Ionescu 1

Jupp Derwall 1

Eric Gerets 1

Zico 1

Miraslov Kokotovic 1

Andras Kuttik 1

Oscar Hold 1

Djordje Milic 1

Jozsef Meszaros 1

Laszlo Szekely 1

Karl-Heinz Feldkamp 1

C.Alberto Parreira 1

Reiner Hollmann 1

YAŞ TABLOSU

Abdullah Avcı 58

İlhan Palut 45

Emre Belözoğlu 41

Montella 47

İsmail Kartal 60

Ömer Erdoğan 44

Erol Bulut 46

Rıza Çalımbay 58

Önder Karaveli 47

Farioli 32

Hikmet Karaman 61

Domenec Torrent 59

Volkan Demirel 40

Hakan Keleş 50

Nuri Şahin 33

El Maestro 38

Hamza Hamzaoğlu 51

Sumudica 50

HOCA DAYANMIYOR

Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti. 2. yarının başlamasının ardından Galatasaray'dan Fatih Terim ve Altay'da da Mustafa Denizli görevlerinden ayrıldı. Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, Alanyaspor da 2 kez teknik heyette değişikliğe gitti.

SÜPER LİG'DE GÖREVİNE DEVAM EDEN HOCALAR

Abdullah Avcı Trabzon

Ömer Erdoğan Hatay

Hakan Keleş Giresun

Erol Bulut Gaziantep

İlhan Palut Konya

Rıza Çalımbay Sivas

