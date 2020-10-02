SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar

Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 02:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçta Fatih Terim ve Steven Gerrard'ın tartışması en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Rangers-Galatasaray maçı devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında kenarda kısa süreli bir tartışma yaşandı.
2020-10-01T204224Z_1169529961_UP1EGA11LIO32_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-RFC-GAL-REPORT

GERRARD 'SUS' İŞARETİ YAPINCA...

Steven Gerrard'ın 'sus' işareti yapmasına Fatih Terim çok kızdı.

Kısa süren sözlü tartışma maç sonunda tatlıya bağlandı. Terim, Gerrard'ı tebrik ederek sahadan ayrıldı.

2020-10-01T204123Z_1513395350_UP1EGA11LGZ30_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-RFC-GAL-REPORT

GERRARD: TERİM'E SAYGI DUYUYORUM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Fatih Terim'e çok saygı duyduğunu dile getirdi. Steven Gerrard, "Kendisine senelerdir saygı duyuyorum. İki takım için de çok önemli bir maçtı. Galatasaray, Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. O bakımdan bu galibiyet bizim için daha da özel oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

2020-10-01T204224Z_1169529961_UP1EGA11LIO32_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-RFC-GAL-REPORT (1)

TERİM, ÖN ELEMEDE İLK KEZ KAYBETTİ

Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçını kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Maçın ardından Terim'den flaş açıklamalarMaçın ardından Terim'den flaş açıklamalar
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Rangers - Galatasaray | CANLI
Rangers - Galatasaray | CANLI
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar
Fatih Terim'i kızdıran hareket
Rangers - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den önemli açıklamalar
Maçın ardından Terim'den flaş açıklamalar
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
Rangers - Galatasaray | CANLI
Rangers - Galatasaray | CANLI
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.