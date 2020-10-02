Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Rangers-Galatasaray maçı devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında kenarda kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Steven Gerrard'ın 'sus' işareti yapmasına Fatih Terim çok kızdı.
Kısa süren sözlü tartışma maç sonunda tatlıya bağlandı. Terim, Gerrard'ı tebrik ederek sahadan ayrıldı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Fatih Terim'e çok saygı duyduğunu dile getirdi. Steven Gerrard, "Kendisine senelerdir saygı duyuyorum. İki takım için de çok önemli bir maçtı. Galatasaray, Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. O bakımdan bu galibiyet bizim için daha da özel oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçını kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
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