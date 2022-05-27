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Fatih Terim yarın resmen geri dönüyor!

27.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü oynanacak olan Liverpool - Real Madrid CL final maçını Gökhan Abdik anlatacak, Fatih Terim ise yorumlayacak. Bu maçla birlikte futbola geri dönen tecrübeli çalıştırıcı taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

Fatih Terim yarın resmen geri dönüyor!

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi sürprizi... Cumartesi günü Paris'te oynanacak Real Madrid - Liverpool maçı öncesi heyecan dorukta.

Son olarak Galatasaray 'da teknik direktörlük görevini yapan ve görevden ayrıldıktan sonra sessizliği bürünen Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.

Efsane futbol adamı TV8'in yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak. Mücadeleyi ise spiker Gökhan Abdik anlatacak.

Real Madrid - Liverpool mücadelesi Cumartesi günü 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.


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