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Fatih Terim, yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'yı Alanya maçı kadrosuna aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama'yı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna aldı. Cezalı Mbaye Diagne ile Maicon ise kadroda yer almıyor.

Fatih Terim, yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'yı Alanya maçı kadrosuna aldı

İşte Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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