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Fatih Terim yenilgi sonrası Suudi Arabistan hakemlerine isyan etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 12:11
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Suudi Arabistan'da 16. haftaya Fatih Terim yönetiminde çıkan Al Shabab, deplasmanda El-Ittihad'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Çıktığı ilk 3 maçtan 2 yenilgi alan Fatih Terim maç sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim yenilgi sonrası Suudi Arabistan hakemlerine isyan etti!

Fatih Terim yönetiminde Suudi Arabistan Ligi'ndeki 3. maçına Al Shabab deplasmanda Al İttihad'a 2-1 mağlup oldu. Terim, karşılaşmanın ardından hakemlere isyan etti.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

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Maçın hakemlerinin yönetimini beğenmediğini ifade eden Fatih Terim, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm." dedi.

"EN AZ 8-9 DAKİKA..."

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Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Hakem İsyanı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Hakem yönetimi yeterli değil
Fatih Terim aşırı tepki veriyor
Hakemler daha dikkatli olmalı
Uzatma süreleri daha uzun olmalı

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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