Fatih Terim yenilgi sonrası Suudi Arabistan hakemlerine isyan etti!

Fatih Terim yönetiminde Suudi Arabistan Ligi'ndeki 3. maçına Al Shabab deplasmanda Al İttihad'a 2-1 mağlup oldu. Terim, karşılaşmanın ardından hakemlere isyan etti.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

Maçın hakemlerinin yönetimini beğenmediğini ifade eden Fatih Terim, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm." dedi.

"EN AZ 8-9 DAKİKA..."

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım." ifadelerini kullandı.