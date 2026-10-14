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Karakukullukçu'dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok"

Galatasaray'da 4-1'lik Barcelona yenilgisi sonrası Leroy Sane tepkilerin odağındaki isim oldu. Kendi taraftarı tarafından da ıslıklanan Sane'ye Uğur Karakullukçu'dan sert sözler geldi. Sane'nin aldığı maaşı Barceolana'da en fazla 2-3 futbolunun aldığını savunan Karakullukçu "Ya kenardan gel iki üç tane dribling yap. Bir fark yarat ya alan da buluyorsun zaman zaman. Ama Sane komple evde yok." dedi.

Karakukullukçu'dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok"
Devrim Karadağ
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında 4-1 mağlup olduğu maçın ardından yıldız futbolcu Sane eleştiri okların hedefi oldu. Geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü sergilemeyen Sane, bu sezona da kayıplarda başlamıştı.

Formayı kaptıran ve yedek kulübesine adeta hapsolan Sane, dün akşamki kritik mücadelede de sonradan oyuna girdi ve yine hiçbir varlık gösteremedi.

UĞUR KARAKULLUKÇU'DAN SANE'YE SERT TEPKİ

Taraflı tarafsız herkesin tepki gösterdiği isme en sert eleştirilerden biri de futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan geldi.

Karakukullukçu dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok" 1

"BU PARALARI BARCELONA'DA EN FAZLA 2-3 OYUNCU ALIYORDUR"

Sane'nin 12 milyon euro net maaş aldığının altını çizen Karakullukçu, Nowspor programındaki yayında "Bunlar ağır kontratlar. Yemin ediyorum bu paraları alan Barcelona'da 2-3 oyuncu vardır. Rodri alıyordur. Yamal alıyordur artık o da süperstar olduğu için. Pedri de yakın alıyordur emin de değilim 12 milyon euro kemiksiz para aldığına. Bak yemin ediyorum başkası alıyor mudur bilmiyorum." dedi.

Karakukullukçu dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok" 2

"SANE KOMPLE EVDE YOK"

Aldığı yüksek maaşa rağmen Sane'nin gösterdiği performansı yerden yere vuran Karakullukçu, "Ya Galatasaray'da senin Barcelona seviyesinin üstünde maaş verdiğin adam 11 çıkacak durumda değil. Kenardan geliyor bir katkısı yok. Ya kenardan gel iki üç tane dribling yap. Bir fark yarat ya alan da buluyorsun zaman zaman. Sane komple evde yok." diye konuştu.

Karakukullukçu dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok" 3

Karakullukçu; Sane ve Leao ikilisinin aynı anda sahada olamaycağının altını çizerken; "Leao'yu da çok idareli kullanman lazım. Çünkü o eforlu, çift taraflı bir oyuncu da değil. Doğru idare etmen lazım. Dolayısıyla Galatasaray'ın Sane ve Leao ikilisini aynı anda kullanmak gibi bir ihtimali zaten yok." ifadelerini kullandı.

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"BU YILIN SANE İLE GEÇMESİ EKSİ OLUR"

Sane'nin Galatasaray'ın çok büyük problemi olduğunu iddia eden Karakullukçu "Sane çözülmesi gereken bir olay. Ben bu sezonu bitirir bir şekilde ayrılır diyordum ama Galatasaray'ın bu yılı Sane ile geçirmesi çok büyük eksi olacak gibi gözüküyor." dedi.

Karakukullukçu dan Leroy Sane tepkisi: "Aldığı maaş 12 milyon euro, evde yok" 4

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray şampiyonlar ligi Leroy Sane Uğur Karakullukçu
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