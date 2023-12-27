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Fatih Terim, Yunanistan macerası öncesi ilk kez konuştu! ''Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama...''

27.12.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, Yunanistan'a uçmak üzere hareke etti. Terim yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam 2001 yılından sonra ilk defa yurt dışında bir takım çalıştıracak.

Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti. Tecrübeli çalıştırıcı uçağa binmeden hemen önce ilk açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM: "SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"

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"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullanarak uçağına bindi.

İMZAYI ATIYOR

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Panathinaikos ile anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşme imzalamak için bugün Atina'ya gitti.

Terim'in Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı.

Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos ile Ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.

FATİH TERİM'İN EKİBİ BELLİ OLDU

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Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacağı öğrenildi.

3. KEZ YURT DIŞINA ÇIKIYOR

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Panathinaikos'a imzayı atacak Fatih Terim, 3. kez Türkiye dışında bir takım çalıştırmış olacak. Galatasaray'ın başında 1996-2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazanan Terim, sonrasında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Sonraki sezonda da Milan'ı çalıştıran Terim'in yurt dışı kariyeri bu şekilde devam etmişti.

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