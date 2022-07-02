Fatih Ürek'i korkutan kaza!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fatih Ürek, önceki gece Bodrum Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan Ürek, basın mensuplarına yaşanan olayı anlattı.

"ENDİŞE UYANDIRACAK BİR DURUM YOK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Ürek, "Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası... Şirketin arabası, kendi arabam değil. Maddi hasar oluştu, gördüğünüz gibi... Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının, "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Ürek, ardından taksi ile evinin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcının hasar gören otomobili ise çekici ile kaza yerinden alınarak, otoparka çekildi.





