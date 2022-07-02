MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Ürek'i korkutan kaza!

Fatih Ürek'i korkutan kaza!

02.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da trafik kazası geçiren Fatih Ürek, "Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası... Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok" dedi.

Fatih Ürek'i korkutan kaza!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fatih Ürek, önceki gece Bodrum Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan Ürek, basın mensuplarına yaşanan olayı anlattı.

3474489_549088f327814bd29ef1c6c7fe7c1e5b_640x640

"ENDİŞE UYANDIRACAK BİR DURUM YOK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Ürek, "Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası... Şirketin arabası, kendi arabam değil. Maddi hasar oluştu, gördüğünüz gibi... Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi." şeklinde konuştu.

3474489_c95765ab658560cbfd7ad7d943f39cb5_640x640

Basın mensuplarının, "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Ürek, ardından taksi ile evinin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcının hasar gören otomobili ise çekici ile kaza yerinden alınarak, otoparka çekildi.

3474489_d0c40d2a49406aebc251a0e1d6fd1d4d_640x640

3474489_9e53802cc274b0835296612303eba697_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuba Büyüküstün mini elbisesiyle uzanarak verdiği pozla yürek hoplattı!Tuba Büyüküstün mini elbisesiyle uzanarak verdiği pozla yürek hoplattı!
Yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı: "Hiç giyinme olur mu"Yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı: "Hiç giyinme olur mu"
Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladıSon veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

Klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.