Fatih’te 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın sabaha karşı 04.30 sıralarında Fatih’te Hacıkadın 1 Caddesi’nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, bitişiğinde bulunan ahşap bina ve otele sıçrama tehlikesi yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yerden ve yan binanın çatısından yoğun müdahalede bulunması sonrası yangın kontrol altına alındı. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Korkuya neden olan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yangına yakından şahit olan yan taraftaki otelin işletmecisi Rıfat Otağ gördüklerini şöyle anlattı, "Bizim burada geceleri sokakta kalan insanlar var. Bu yaşanan ilk değil zaten. İtfaiyenin de bilgisi var. Bu olan 3. kez. Her seferinde aynı durum. Her seferinde aynı sıkıntı. Yangın çıkıyor itfaiye geliyor söndürüyor. Olay bitiyor. 2 - 3 gün sonra aynı olay. Ama yine de itfaiyeye çok teşekkür ediyoruz. Otele bir zarar gelmedi. Misafirlerde ve müşterilerde bir sıkıntı yok. Kimseye bir zarar gelmedi. Herkes yardımcı oldu çok teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde bir sıkıntı yaşadık. Misafirlerimiz için göz korkutucu oldu. Bizim ricamız belediyeden yapabilirlerse böyle binaların yıkılmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

