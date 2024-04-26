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  4. Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İHA İHA
26.04.2024 08:22
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Fatih’te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 2’nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken binada mahsur kalan kadının aşağı atlaması için itfaiye ekiplerince branda açıldı.

Yangın saat 00.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Çimen Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan kadının aşağı atlaması için itfaiye ekipleri tarafından branda açıldı ancak kadın korktuğu için aşağı atlayamadı.

Çıkan yangında binada mahsur kalan kadın ile birlikte, dumandan etkilenen bir erkek vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Erkek olan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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