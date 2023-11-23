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Fatih’te arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki sanığa müebbet hapis talebi

23.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Fatih’te 65 yaşındaki Celal H.’nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih’de 25 Ekim 2022’de 65 yaşındaki Celal H.’nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sitrak K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

‘’SANIĞIN BENİ NEDEN ÇOK ARADIĞINI BİLMİYORUM’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mahzuni E., ‘’Ben Celal H.’yi tanımıyorum, sanık da bana Celal H.’den bahsetmedi. Sanık olay günü beni aramıştı, telaş içerisindeydi ve ağlar gibi konuşuyordu. Ne yaptığımı sordu, iyi olduğumu ve çalıştığımı söyledim. Bir kalp krizi geçirmekten bahsetti. Ne demek istediğini sordum, herhangi bir şekilde ölümden bahsetmedi. Kalp kriziyle ilgili neyi kast ettiğini anlamadım. Aşırı bir panik içerisindeydi. Kendisiyle parkta tanışmıştık. Genelde hafta sonları arıyordu ve ‘sıkıldım, dolaşalım’ diyordu. Sanığın beni neden çok aradığını bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.
Tanık beyanına karşı savunma yapan sanık Sitrak K. ise ‘’Benim hayatımda her şey silindi, gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum, Mahzuni’yi de tanımıyorum’’ ifadelerini kullandı.

CESEDİ 4 PARÇAYA AYIRDIĞI AKTARILDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Sitrak K.’nın ölen Celal H.’yi kesici ve delici aletle vücudunun çok sayıda yerine vurarak canavarca hisle öldürdüğünü, sonrasında cesedi 4 parçaya ayırdığını anlattı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Açıklanan mütalaada, sanık Sitrak K.’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Mütalaada ayrıca, sanığın ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan ise yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi istenildi. Açıklanan mütalaaya karşı sanık ile tarafları avukatları, mahkemeden savunma hazırlayabilmek için süre talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Sitrak K.’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müştekilerden Cevat H.’nin 26 Ekim 2022’de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu, yapılan incelemeler sonrası Celal H.’nin en son şüpheli Sitrak K. (79) ile Kocamustafapaşa’da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, araştırmalar sürerken sanık K.’nin kızının polisi arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdiği, bunun üzerine ekiplerin Sitrak K.’nin evinde 31 Ekim 2022’de arama yapıldığı, daha sonra ise ölen Celal H.’nin cesedinin parçalara ayrılmış vaziyette olarak şüpheliye ait evin bodrum katının yalnızca şüpheli Sitrak K. tarafından kullanılan kömürlük alanında tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sitrak K.’nin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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