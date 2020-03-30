YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 01:48 | Son Güncelleme

Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Hayrettin Mahallesi Yahya Paşa Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında bulunan bekçi kulübesinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, kulübede bekçi Aslan Barak'ın (63) cesedini buldu.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Barak'ın cesedi otopsi için İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Fatih Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:44
Öğle
13:14
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.