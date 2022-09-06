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Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

06.09.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında polis memuru, doldur boşalt yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Tedavi altında alınan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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