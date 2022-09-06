Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında polis memuru, doldur boşalt yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Tedavi altında alınan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz