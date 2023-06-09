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  4. Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

09.06.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te çıkan silahlı kavgada yaşamlarını yitiren Beşir A. ve Harun K.’nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Asya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıktı. Çevrede bulunan esnaf ise şahsı uyardı. Esnafa tepki gösteren şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnafa ateş açtı. Ateş açılan esnaf da şahsa ateş ederek karşılık verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Açılan ateş sonucu esnaf Beşir A. ve yeğeni Harun K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na götürülen Beşir A. ve Harun K.’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

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