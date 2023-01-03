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  4. Fatih’te dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı

Fatih’te dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı

03.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te bir şüpheli, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Aralık Cumartesi günü Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi’nde saat 11.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Bülent Ö. ile Metin Ö. arasında daha önceden devam eden husumet bulunuyordu. Bülent Ö., sokak ortasında karşı karşıya geldiği Metin Ö.’ye yumruk atarak saldırdı. Daha sonra belinden çıkardığı tabancayı arka arkaya ateşledi. Bacaklarından vurulan Metin Ö. yere yığılırken şüpheli Bülent Ö. otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Metin Ö’.yü ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Şüphelinin bindiği aracın plakasını tespit eden ekipler, kiralama şirketine ait olduğunu belirledi. Aracın Samatya’da park halinde olduğu tespit edilerek harekete geçildi. Şüpheli Bülent Ö., olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, olayı gerçekleştiren şüpheli husumetli olduğu kişinin yanına gidiyor. Önce yumruk attık sonra belinden çıkardığı silahı art arda ateşliyor. Daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

“SONRA ARABASINA BİNİP GİTMİŞ”

Silah seslerini duyan mahalle sakini Hasan Gülpınar, “Olayın olduğu esnada ben evin içindeydim. Sonra bir bağrışma sesi duydum. O sese dışarı çıktım. Adam buraya arabayı park etmiş. Olayı görmedim, duyduğumu söylüyorum. Burada çocuğun ayaklarına sıkmış. Sonra arabasına binip gitmiş. Olay burada oluyor. Yarım saat içinde olay cereyan ediyor. Vuran paltolu giyimli burada çocuğa sıkıp gidiyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler burada inceleme yaptılar” dedi.

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