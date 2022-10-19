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Fatih'te doğum günü kutlamasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

19.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te doğum günü kutlamasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir düğün salonunda 2 yaşındaki kız çocuğu için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kutlamalar sırasında düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Salondaki kavga dışarıda da devam etti.

Olayda E.U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S, F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

- Silahlı kavga anları kamerada

Düğün salonu önünde yaşanan silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, düğün salonundan çıkan kadınların kapıdaki otomobilin başında duran adamlarla konuştuğu görülüyor. Otomobilin başındaki kişiler bir anda koşarak düğün salonuna giriyor. Kısa süre sonra düğün salonunda kalabalık bir grup kavga ederek çıkıyor. Taraflar bıçak ve silahla birbirlerini yaralıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih silahlı kavga

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