Fatih’te gençler ve ihtiyaç sahipleri için önemli işbirliği

Fatih Belediyesi, Türk Kızılayı Fatih Şubesi ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahipleri için aşevi ve gençler için gençlik merkezi kurulacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türk Kızılayı Genel Başkanvekili ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol imza töreni Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Protokol kapsamında İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneğinin Cerrahpaşa’da bulunan binası aşevi olarak kullanılacak. Fatih ilçesindeki ihtiyaç sahipleri aşevinden yararlanabilecek. Kızılay Fatih Şube Başkanlığı ile Balat’ta kurulacak bir gençlik merkezi ile gençlere yönelik çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda gençlik merkezi ile birlikte açılacak aşevi ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.

“Örnek teşkil edecek bir protokoldür”

İmza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, “Kızılayımızla birlikte ikili protokolümüz var. Fatih ilçemizde yardıma muhtaç insanların yemek ihtiyacını karşılayacak bir aşevi kurulması, bununla ilgili bir işbirliği protokolümüz var. Balat Mahallesi’nde Fatih Belediyesine ait bir binada Kızılayımızın yardım ve gençlik ile alakalı hizmetlerinin yürütüleceği bir işbirliği protokolü imzaladık. Fatihimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önemli bir protokol. Umut ediyorum ki buna benzer ilçelerde örnek teşkil edecek bir protokoldür” dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanvekili ve İSRA Uluslararası Yardımlaşma Derneği Başkanı Turunç, “Çok anlamlı bir projenin altına imzayı attık. İSRA Derneği’ne ait bir binanın Fatih Belediyesi ve Fatih Kızılay ile bir aşevi verme söz konusu. Fatih’te ihtiyaç sahibi insanların, ihtiyaç sahibi olmasa da günlük belki sıcak yemeğe ihtiyacı olan insanların buradan gelip zaman zaman da kurulacak bir dağıtım sistemiyle birlikte evden dışarıya çıkamayan fiziki özürlü insanların ve yaşlı insanların da evlerine kadar götürecek bir aşevi hizmeti olacak bu. Türkiye’de 17 yerde Kızılay aşevi hizmeti veriyor. 18 bine yakın insana sıcak yemek hizmeti götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılacak olan aşevlerinden söz eden Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk, “Fatih’in iki kanadında bir Balat’ta, bir de Cerrahpaşa’da hem bir tarafta aşevi bir tarafta da aşevinin yanında gençlik merkezi Kızılay Fatih Şubesi olarak faaliyetlerine başlayacağız. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak bizim asli görevimiz. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak suretiyle inşallah bu aşevlerimizi çalıştırmak için gayret edeceğiz” diye konuştu.

