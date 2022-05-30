Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te daha önce boşaltılan iki katlı metruk ahşap bina çöktü.
Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan iki katlı ahşap metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, daha önce boşaltılan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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