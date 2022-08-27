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Fatih'te iş yerinden 5 bin dolar gasbettiği ileri sürülen kişi yakalandı

27.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te iş yerinden 5 bin dolar gasbettiği ileri sürülen kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinde kasadaki 5 bin doları bıçak tehdidiyle gasbettiği ileri sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, para transfer merkezinde çalışan Joudı H. (19), polise haber vererek iş yerine gelen bir kişinin bıçak tehdidi ile iş yerindeki kasada bulunan yaklaşık 5 bin doları alarak kaçtığını bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Joudı H'nin ifadesini aldı.

Şüphelinin, iş yerine önce müşteri gibi geldiğini, üzerinde kimlik olmadığını ifadesinde belirten Joudı H., bu nedenle işlem yaptıramadığını, şüphelinin kimliğini almak için gittikten kısa süre sonra elinde bıçakla geri dönerek tehditle kasadaki paraları ve cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi.

Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin cerrahi maske taktığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli İlhan D. (34) yakalandı.

Şüphelinin gasbettiği paranın 4 bin 920 doları evinde ele geçirilirken paranın 50 dolarını bozdurarak berbere gittiği, tanınmamak için tıraş olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İlhan D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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