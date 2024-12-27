YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'te Japon turistin eşyalarını gasbeden 2 zanlı yakalandı

Fatih'te Japon turistin eşyalarını gasbeden 2 zanlı yakalandı

AA AA
27.12.2024 09:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te takip ettikleri Japon turistin önünü kesip eşyalarını gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli, Molla Fenari Mahallesi'nde kaldığı otele doğru yürüyen Japon turist R.K'yi bir süre takip ettikten sonra önünü kesip içinde nakit para ve kamera bulunan çantası ile kol saatini gasbetti.

Şüpheliler daha sonra R.K'yi darbederek kaçtı.

R.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.T. ve T.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin R.K'nin eşyalarını gasbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların, önünü kestikleri Japon turistin eşyalarını gasbetmesi, ardından turisti darbedip kaçmaları yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Fatih gasp

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Aralık Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:16
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.