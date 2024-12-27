Fatih'te Japon turistin eşyalarını gasbeden 2 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli, Molla Fenari Mahallesi'nde kaldığı otele doğru yürüyen Japon turist R.K'yi bir süre takip ettikten sonra önünü kesip içinde nakit para ve kamera bulunan çantası ile kol saatini gasbetti.

Şüpheliler daha sonra R.K'yi darbederek kaçtı.

R.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.T. ve T.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin R.K'nin eşyalarını gasbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların, önünü kestikleri Japon turistin eşyalarını gasbetmesi, ardından turisti darbedip kaçmaları yer alıyor.