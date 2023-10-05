Fatih’te kaçak define aranan binanın yakıldığı iddia edildi, 1 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz yıllarda ev sahibinin tünel kazdığı ve define aradığı iddia edilen evin yanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın saat 22.00 sularında Derviş Ali Mahallesi Draman Cami Sokak’ta, tarihi Kefevi Camii’nin hemen yanında bulunan metruk binada meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda ev sahibinin kendi evinde tünel kazdığı ve define aradığı iddia edilen metruk binanın define için bu kez de yakıldığı iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gelirken, yangın itfaiye ekibinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Öte yandan olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Ayşe Bostan, “Daha önce burası çok güzel bir mahalleydi. Bina satıldı, birisi aldı kazdı kazdı define aradı. Köşedeki duvara kadar geldi. Caminin altına gitti. Sonra tutukladılar hapiste herhalde. Şimdi de viran oldu. Giren çıkan belli değil. Hırsızlar giriyor çalıyor gidiyor. En sonda da gariban birisi vardı içinde yaktı. Bizi de yaktı” dedi.

