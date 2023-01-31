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Fatih’te Kara Surları Millet Bahçesinin ilk etabı tamamlandı

31.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Belediyesi tarafından UNESCO Dünya Mirası alanında yer alan Kara Surları Millet Bahçesi’nin ilk etabı hayata geçiriliyor.

Fatih’te Kara Surları Millet Bahçesinin ilk etabı tamamlandı

İlk etabı tamamlanan proje Fatih’te yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçiler için tarihi bir alana sahip olma özelliği taşıyor.

Fatih’te 1500 yıllık tarihi İstanbul Kara Surları komşuluğunda ve UNESCO Dünya Mirası Alanında yer alan 230 bin metrekare büyüklüğündeki ’Kara Surları Millet Bahçesi’nin’ ilk etabı tamamlandı. Proje hem Fatih’te yaşayanlar ve hem de ziyaretçiler için önemli bir tarihi alan olacak. İstanbul endemikleri, tıbbi ve aromatik bitkiler konseptli tematik bahçe bisiklet yolu, ateşsiz piknik alanı ve macera oyun alanı, çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol sahaları, kaykay pisti, çocuk kütüphanesi ve çocuk oyun atölyeleri, el becerileri kursları gibi birçok fonksiyon proje alanı içerisinde yer alacak.

Proje hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan “Bulunduğumuz alan Topkapı Mevlanakapı arasında yer alıyor. Bu bölge İstanbul’da niteliksiz yapı stokunun ve kaçak yapılaşmanın en çok olduğu bölgelerden birisiydi. Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Miras alanında olan bir bölge. Biz bu proje üzerinde 3 buçuk yıldır çalışıyoruz. Projenin tamamı Topkapı’dan başlayarak Yedikule’ye kadar sur içinden kesintisiz şekilde millet bahçesinin devam etmesidir. Topkapı Mevlanakapı arasındaki bölge 15 güne kadar bitmiş olacak. Fatihlilere 25 bin metrekarelik bir alan hediye etmiş olacağız. Bu surlar UNESCO Dünya Mirasında olduğu için uyumlu bir şekilde peyzaj düzenlemesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

‘BURASI İSTANBULLULARIN GÜVENLE GEZEBİLECEĞİ BİR BAHÇE OLACAK’

Niteliksiz yapıların ortadan kaldırılarak yeşil alanlara dönüştürüldüğünü söyleyen Başkan Turan “Burada yürüyüş yolu ve bisiklet yolu olacak. İnsanların gelip gezebileceği dumansız piknik alanı olacak. Gençlerin futbol ve basketbol oynayabileceği açık spor alanları olacak. Hem Fatihliler hem İstanbullular hem de turistlerin güvenle gezebileceği bir bahçe olacak. Niteliksiz yapıları ortadan kaldırıp yerlerine yeşil alan yapıyoruz. Dolayısıyla dünyada karbon salınımı açısından örnek gösterilebilecek bir proje yapıyoruz. Bu proje insanların yaşamını etkileyebilecek sosyokültürel bir projedir. İnsanlar projenin birinci etabını kullanacaklar. Burayı kullandıklarında ikinci etabında ne yaptığımızı anlamış olacaklar” şeklinde konuştu.

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