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  4. Fatih’te oyuncak müzesinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih’te oyuncak müzesinde çıkan yangın söndürüldü

13.10.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Fatih’te Balat Oyuncak Müzesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih’te oyuncak müzesinde çıkan yangın söndürüldü

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi’ndeki Balat Oyuncak Müzesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri müzenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle müze kullanılamaz hale gelirken, binanın iç kısmında da çökmeler meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altında alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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yangın Fatih

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