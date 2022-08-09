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FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN (1)

09.08.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Aksaray'da bulunan tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) -
Fatih Aksaray'da bulunan tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı. Restorasyonu yapılan camideki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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Yangından görüntüler

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