FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN (1)

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) -

Fatih Aksaray'da bulunan tarihi Camcılar Camii'nde yangın çıktı. Restorasyonu yapılan camideki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Yangından görüntüler



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