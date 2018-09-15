Fatma Girik evinde kaza geçirdi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Bodrum’da yaşadığı evinde düşerek ayağını çatlatan ünlü sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Girik, taburcu edilerek evine gönderildi.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, hastaneye kaldırılan sanatçı ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.

Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD'nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda onur ödülü alacak Fatma Girik'in törene katılıp katılamayacağı daha sonra belli olacak.

Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapacak.

