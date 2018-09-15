MAGAZİN

Fatma Girik evinde kaza geçirdi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan atma Girik, evinde geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Fatma Girik evinde kaza geçirdi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Bodrum’da yaşadığı evinde düşerek ayağını çatlatan ünlü sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Girik, taburcu edilerek evine gönderildi.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, hastaneye kaldırılan sanatçı ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.

Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD'nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda onur ödülü alacak Fatma Girik'in törene katılıp katılamayacağı daha sonra belli olacak.

Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapacak.

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Kim Kardashian ve Paris Hilton'u geren paylaşımKim Kardashian ve Paris Hilton'u geren paylaşım
Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmazAsena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Fatma Girik sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 2 yorum
YEŞİLÇAMIN BAŞI SAĞOLSUN...TANRI GANİ MANİ RAHMET EYLESİNN
Usta oyuncuya geçmiş olsun.
Diğer Haberler
Kapan filminin setini arılar istila etti!

Kapan filminin setini arılar istila etti!

Kim Kardashian ve Paris Hilton'u geren paylaşım

Kim Kardashian ve Paris Hilton'u geren paylaşım

Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz

Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Ece Erken'den Nihat Doğan ve Demet Akalın açıklaması

Ece Erken'den Nihat Doğan ve Demet Akalın açıklaması

Nilüfer Gürbüz hamile mi? Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evleniyor

Nilüfer Gürbüz hamile mi? Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.