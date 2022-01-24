Fatma Girik'in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Fatma Girik hayatını kaybetti. Acı haberin ardından CNN Türk'e açıklama yapan Hülya Koçyiğit, yayında konuşmakta güçlük geçerek gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK İYİYDİ, AKLI BAŞINDAYDI..."

"Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak."

CÜNEYT ARKIN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

NTV canlı yayınına bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. "İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım..." diyerek acısını dile getirdi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Perihan savaş NTV canlı yayınında Fatma Girik’in ölümünün ardından gözyaşları içinde şu açıklamaları yaptı:

‘Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar.’

"2-3 YILDIR BİRAZ ÜZÜNTÜ İLE HASTALIKLAR GEÇİRDİ"

Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk: Şok oldum biliyor musunuz? Bir belgesel için kar kış sabah 8’den beri yollardayım hiç telefona bakacak halim olmadı. Sizin arkadaşınızın uyarısı ile ben Fatma hanımın vefatını öğrendim ve şok oldum. Çünkü Fatma Hanım hayatta en sevdiğim dostlarımdan ve ablalarımdandı. Biz Bodrum’da yakın komşuyduk ve çok yani inanılmaz bir insan bu kadar ancak şok olur. Fatma Hanım 2-3 yıldır biraz üzüntü ile de karışık arka arkaya hastalıklar geçirdi. Biz yılda 2 kez buluşurduk ama bir iki yıldır çok ağır tedaviler ameliyatlar geçirdi.

Fatma Hanım’ın sinemasına birkaç cümle söylemek isterim. Fatma Hanım sinemada ölümsüzlerden birisidir. Sadece Fatma Girik filmi izliyorum denen sanatçılardan birisidir. Bir dönem sadece isme film çekilirdi. İşte Fatma Girik o isimlerden birisidir. Efsanevi bir dönem yaşattılar Türk insanlarına. Çok kaliteli onurlu bir hayat sürdürmüşlerdir. Bu halkın kalbine girdiğin zaman kuşaktan kuşağa da geçiyor. 63 yıldır sinemada oynuyor Fatma Girik. Emin olun bugün biz Fatma Hanımı sevgiyle uğurlayacağız.

