Fatma Girik'in kardeşi mezar başında anma yapılmamasına çok üzüldü! "İnsanların vefasızlığı beni üzdü"

"Ezo Gelin", "Boş Beşik", "Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" adlı yapımlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı Fatma Girik ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak da, sayısız filmi ile hafızalara kazınan Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde oyuncunun mezarını ziyaret etti.

Fatma Girik'in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablam ile geçti. 12 yaşlarındayken ilk filmimiz 'Gülsüm Ana'yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaşta öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var; kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik" dedi.

Günay Girik, "Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu" ifadelerini kullandı.



