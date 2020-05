Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında bereketin sembolü olarak görülen nar bahçelerini yerinde gördü.

Şahin pandemi sürecinde, narın ve nar ekşisinin vücuda büyük bir bağışıklık kazandırdığına dikkati çekerek, “Sağlıklı lezzetin başkenti olmak için nar, hedefimize ulaşmak adına kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen, çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır” dedi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) nedeniyle ilçe ziyaretlerine bir süreliğine ara veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın tehdidinin alınan koruyucu önleyici tedbirler sayesinde azalmasıyla yeni normal süreçte ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ile bir araya gelerek Oğuzeli ilçesinin sembolü haline gelen nar bahçelerini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Şahin, patlıcan tarlasında çapa yaptı.

“Hasadıyla ve festivaliyle narı tüm dünyaya tanıtacağız”

Oğuzeli’ndeki ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, narın lezzetli bir şifa olduğunu belirterek, “Gaziantep her ilçesinde bulunan özel ürünlerle lezzetin başkenti halini aldı. Şu anda Oğuzeli’ndeki güzelliğe tanıklık ediyoruz. Pandemi süreci bize yerel ürünlerin yalnızca lezzeti değil aynı zamanda sağlığı da barındırması gerektiğini gösterdi. Yerel ürünlerimiz aynı zamanda şifadır. Artık, sağlıklı lezzetlerin başkenti olmalıyız. Nar, hedefimize ulaşmak adına önemli bir dönemeç bizim için. Kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen şey çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır. O yüzden üretimi artırmak için teşvikler hayata geçiriyoruz. Nar ekşisi çok önemli. Güneşten gelen D vitamini, narla birleştiği zaman başka bir şifaya dönüşüyor. Pandemi sürecinde, narı ve nar ekşisini tükettiğiniz zaman vücuda büyük bir bağışıklık sistemi kazandırıyor, bunu sık sık halk sağlığı uzmanları dile getiriyor. Artık yükselen bir değer var. Bizim narı daha çok tüketmemiz lazım. Hasadıyla ve festivaliyle de dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. Bereketli hilalin ortasında; şifayı, bereketi, rahmeti bütün dünyaya yayacağız” dedi.

Yeni dünyada, sağlık ve şifa çok önemli

Her şehrin belli başlı coğrafi işaretleri olduğunu belirten başkan Şahin, Oğuzeli’ndeki birçok ürünün meşhur olduğunu belirtti. Şahin, “Barak Ovası’nda büyük bir kimlik ve kültür var. Ezo Gelin, tek başına bir değerdir. Ezo Gelin çorbasının içine baktığınızda demir olduğunu göreceksiniz. Bugün kansızlık dünyada en büyük sağlık problemlerinin başında geliyor. Çaresi ise Ezo Gelin çorbasıdır. Dolayısıyla bunlar hep yeni dünyada çok önemli. Özellikle şifa ve sağlık anlamında. Oğuzeli’ndeki çalışmalarımız yeni normal süreçte çok daha yoğunluk kazanacak. Böylelikle topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzetin değerini ününü herkes duyacak” şeklinde konuştu.

“Narın her yönünden faydalanmayı planlıyoruz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise narın bereketin sembolü olduğunu aktararak, “Narın insan sağlığına önemli bir faydası vardır. Narın kabuğu da içi de ayrı ayrı faydalara sahiptir. Biz, Oğuzeli Belediyesi olarak narla ilgili bütün araştırmalara yaptık. Bir nar atölyesi kurduk. Burada nar suyunu ortaya çıkararak kaynatıp nar ekşisine dönüştürüyoruz. Bu yıl mümkün olursa konsantresini de yapacağız. Hem vatandaşa hizmet sağlayacağız hem de üreticiye ekonomik olarak destek olacağız. Narın çekirdeği suyu faydalı. Yem sanayisinde kullanılıyor. Ayrıca ilaç sanayinde kullanılması için de çalışmalarımız mevcut. Kısacası ileri ki zamanlarda narı her yönüyle faydalanmayı planlıyoruz” diye konuştu.