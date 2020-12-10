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Fatsa Belediyesi’nde borç yapılandırma uyarısı

ORDU HABERLERİ  | 10.12.2020 13:08 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında borç yapılandırmaları için Aralık ayı sonuna kadar başvurulması gerektiğini açıkladı.‘Vergi affı’ olarak bilinen borç yapılandırması ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kanun kapsamındaki emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam gibi borç yapılandırmalarının son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlattı.Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “TBMM’de kabul edilen 7256 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle diğer kurumlarla birlikte belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında borç yapılandırmaları için Aralık ayı sonuna kadar başvurulması gerektiğini açıkladı.
‘Vergi affı’ olarak bilinen borç yapılandırması ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kanun kapsamındaki emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam gibi borç yapılandırmalarının son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlattı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “TBMM’de kabul edilen 7256 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle diğer kurumlarla birlikte belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi. Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, idari para cezaları kapsamında belediyemize borcu olup kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Aralık ayı sonuna kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız ana borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. 31 Ağustos tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırılmasını içeren kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin gecikme zammı tamamen silinecek. Mükelleflerimizin peşin ya da taksitli ödeme tercihini sunacağımız dilekçede vatandaş bu tercihini belirtmesi gerekiyor. Ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek” denildi.

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