Fatsa cumaya hazır

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana geçici olarak kapalı olan camiler, cuma günü cemaatle buluşmaya hazır hale getirildi. Fatsa Belediyesi camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin, 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararının ardından gerekli adımlar atılırken, Fatsa Belediyesi de müftülük tarafından belirlenen camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerini tamamladı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır camilerde namaz kılınamadığını hatırlatarak, bu konuda toplumda büyük bir özlem olduğunu söyledi. Yine Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin yeniden cemaatle buluşacağını kaydeden Başkan Kibar, “Öncelikle bu süreçte büyük bir hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki başta Fatsa Belediyesi olmak üzere ciddi önlemler aldık. Bununla alakalı dezenfektasyon çalışmaları yaptık. İlk günden itibaren merkez ve kırsal olmak üzere 180 camimizde bu iş ve işlemleri yerine getirdik. Ama 29 Mayıs günü, İstanbul’un fethi gibi anlamlı bir günde beraberce toplu namaz kılmak gerçekten bizim için büyük bir keyif. Müftülük tarafında namaz kılınabilecek camiler belirlendi. Cami içi, bahçesi ve düzenlendiğimiz açık alanlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bizler de kurallara uyup, kişisel hijyenimize dikkat edip, Cuma namazını eda edeceğiz” diye konuştu.

Fatsa’da cuma namazı kılınabilecek camiler şunlar:

Orta Büyük Camii Avlusu, Sahil Çarşı Camii Avlusu, Havva Hatun Camii Bahçesi, Dolunay Mh. Muhyiddin Camii ve Kur’an Kursu Bahçesi, Mevlana Camii Bahçesi, Ayazlı Merkez Ulu Camii Bahçesi Evkaf Mah. Mescidi Aksa Camii Bahçesi Fatih Mah. Hediye Yücel Camii Bahçesi Garaj Camii Bahçesi Toki Hz. Ali Camii Bahçesi İmam-Hatip Camii Bahçesi Kurtuluş Mah. Selimiye Camii Bahçesi Özel Sanayi Sitesi Hasan Aydemir Camii Bahçesi Sanayi Camii Bahçesi Yenipazar Mah. Gölbaşı Camii Bahçesi Yunus Emre Site Camii Bahçesi Bolaman Mah. Merkez Camii Bahçesi Güvercinlik Mah. Düzler Ravza Camii Bahçesi Hacı Osman Uslu Camii Bahçesi Yalıköy Vakıf Camii Bahçesi Evkaf Mah. Gülüşahhatun Camii Bahçesi.

