Fatsa şehitler için yürüdü

İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerler, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

İdlib’de rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için tüm Fatsa tek yürek oldu. Yaklaşık 5 bin kişi şehitleri için sokağa döküldü. Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile Fatsa 15 Temmuz Meydanında bir araya gelen büyük kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atarak yürüdü. Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da konvoylar eşliğinde yollara döküldü.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyen grup, daha sonra şehitler için dua etti ve İstiklal Marşı okudu. 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeler Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birer konuşma yaptı.

