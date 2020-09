Fatsa’da 34 noktada çalışmalar devam ediyor

Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak şehrin değerine değer katmak için 34 ayrı noktada saha çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar doğasıyla yeşiliyle bir başka güzel olan kenti daha iyi yarınlara taşımak için elbirliğiyle canla başla şehrin 34 ayrı noktasında çalıştıklarını söyledi. "Gönül ışığı, her işe yansır" diyerek sözlerini sürdüren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Derdimiz, gayretimiz daha da yaşanabilir bir Fatsa için. 89 mahallemizin her noktasına dokunmaya, hemşehrilerimize hizmete devam ediyoruz. Yüksek standartlı, konforlu ve modern görünüme sahip alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrimizi her geçen gün daha iyi bir noktaya getirmek için canla başla çalışıyoruz. İlçemize yapılan her yatırımda destekleriyle her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.