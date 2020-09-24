YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa’da 34 noktada çalışmalar devam ediyor

Fatsa’da 34 noktada çalışmalar devam ediyor

ORDU HABERLERİ  | 24.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak şehrin değerine değer katmak için 34 ayrı noktada saha çalışmalarına hızla devam ediyor.Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar doğasıyla yeşiliyle bir başka güzel olan kenti daha iyi yarınlara taşımak için elbirliğiyle canla başla şehrin 34 ayrı noktasında çalıştıklarını söyledi.

Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak şehrin değerine değer katmak için 34 ayrı noktada saha çalışmalarına hızla devam ediyor.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar doğasıyla yeşiliyle bir başka güzel olan kenti daha iyi yarınlara taşımak için elbirliğiyle canla başla şehrin 34 ayrı noktasında çalıştıklarını söyledi. "Gönül ışığı, her işe yansır" diyerek sözlerini sürdüren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Derdimiz, gayretimiz daha da yaşanabilir bir Fatsa için. 89 mahallemizin her noktasına dokunmaya, hemşehrilerimize hizmete devam ediyoruz. Yüksek standartlı, konforlu ve modern görünüme sahip alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrimizi her geçen gün daha iyi bir noktaya getirmek için canla başla çalışıyoruz. İlçemize yapılan her yatırımda destekleriyle her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim

Ordu Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:11
Öğle
12:26
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:50
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ordu'yu ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ordu'yu ziyaret etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.