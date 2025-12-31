MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde

2016 yılında yayınlanan ‘Çocuktan Al Haberi’ programında fenomen haline gelen ve ‘Çitos Efe’ lakabı takılan Efe Koçyiğit uzun bir aradan sonra fenomen dizi Rüya Gibi'de ortaya çıktı. Çitos Efe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde 1

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde 2

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde 1

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit şimdilerde Show Tv'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıktı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde 4

Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde 5

Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Bu çocuğa ne olmuş böyle?', 'Çocuğa yazık', 'Sağlığı gitmiş resmen', 'Çocuğu tedavi ettirmedikleri gibi yedirmeye devam etmişler' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erman Toroğlu Evrim Akın'a konuk oldu! '10 yaş küçük kadınla...' Evlilik önerisi tepki çekti Erman Toroğlu Evrim Akın'a konuk oldu! '10 yaş küçük kadınla...' Evlilik önerisi tepki çekti
Türk yarış pilotu ile aşk yaşıyor! Aileye girdi Türk yarış pilotu ile aşk yaşıyor! Aileye girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çitos efe Rüya Gibi dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.