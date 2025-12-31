Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı! Son hali gündemde

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit şimdilerde Show Tv'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıktı.

Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Bu çocuğa ne olmuş böyle?', 'Çocuğa yazık', 'Sağlığı gitmiş resmen', 'Çocuğu tedavi ettirmedikleri gibi yedirmeye devam etmişler' gibi yorumlar yapıldı.