SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA: Kritik toplantıdan sonuç çıktı! Fenerbahçe'de seçim kararı alındı: Sadettin Saran aday olacak mı?

Sadettin Saran’ın adli kontrolle serbest kalmasının ardından Fenerbahçe’de kongre tartışmaları yeniden alevlendi. Başkan Saran, yönetim kurulu ve ailesiyle yaptığı kritik toplantı sonrası seçim kararı aldı. Yeniden adaylık ise üyelerin vereceği desteğe göre netleşecek.

SON DAKİKA: Kritik toplantıdan sonuç çıktı! Fenerbahçe'de seçim kararı alındı: Sadettin Saran aday olacak mı?
Berker İşleyen

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın gözaltına alındıktan sonra "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılması, camiada kongre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gelişmenin ardından kulüp içinde seçim ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

SON DAKİKA: Kritik toplantıdan sonuç çıktı! Fenerbahçe de seçim kararı alındı: Sadettin Saran aday olacak mı? 1

Sadettin Saran, hem yönetim kurulu üyeleri hem de ailesiyle bir araya gelerek süreci detaylı şekilde değerlendirdi. Toplantının ana gündem maddesini kulübün geleceği ve olası kongre kararıydı

'SEÇİM KARARI ALINDI'

SON DAKİKA: Kritik toplantıdan sonuç çıktı! Fenerbahçe de seçim kararı alındı: Sadettin Saran aday olacak mı? 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Saran, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe’nin kongreye gitmesi yönünde karar aldı. Bu adımın, kulüp içindeki belirsizliği gidermek ve üyelerin iradesini net biçimde ortaya koymak amacı taşıdığı belirtiliyor.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

SON DAKİKA: Kritik toplantıdan sonuç çıktı! Fenerbahçe de seçim kararı alındı: Sadettin Saran aday olacak mı? 3

Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı ise kongre sürecinde ortaya çıkacak tabloya bağlı olacak. Kulüp üyelerinden yeterli desteği alması halinde Saran’ın güç tazelemiş bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor. Aksi bir durumda ise başkanlık görevini devretme seçeneği gündeme gelecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan veto! Ayrılığa izin çıkmadıOkan Buruk'tan veto! Ayrılığa izin çıkmadı
Premier Lig'de inanılmaz maç! Dev seri sona erdiPremier Lig'de inanılmaz maç! Dev seri sona erdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
seçim kongre son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
BÜYÜK FENERBAHÇE....GÜÇLENEREK ÇIKARIZ
blöf yapıyor tabiki göstereceklerini biliyor mağduriyete yatıyor
FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.