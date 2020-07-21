YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa’da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor

Fatsa’da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor

ORDU HABERLERİ  | 21.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde yolların hem ağını genişletiyor hem de kalitesini her geçen gün artırıyor.Demirci-Taşlıca Grup yolu, İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolu, Yalıköy-Köseli-Sırakuvancı grup yolundan sonra 1.2 kilometre Kayaköy Mahallesi Bolaman yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.Toplam yol uzunluğu 1.2 kilometre olan yolun asfalt çalışması 4 günde tamamlandığı yolun toplam maliyetinin 400 bin TL.

Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde yolların hem ağını genişletiyor hem de kalitesini her geçen gün artırıyor.
Demirci-Taşlıca Grup yolu, İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolu, Yalıköy-Köseli-Sırakuvancı grup yolundan sonra 1.2 kilometre Kayaköy Mahallesi Bolaman yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Toplam yol uzunluğu 1.2 kilometre olan yolun asfalt çalışması 4 günde tamamlandığı yolun toplam maliyetinin 400 bin TL. Vatandaşların ve muhtarlığın talebi üzerine yapımına başlanan asfalt yol çalışmaları tamamlandı.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde filler malzeme ile yol çalışmalarını artık sonlandırmak istediklerini belirterek, “Hedefimiz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde kırsal mahallelerimizin yollarını beton ya da asfalt yaparak sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi’nin maskotu oldu

Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi’nin maskotu oldu

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

Yabancı uyruklu adam yatağında ölü bulundu

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:02
Yatsı
21:45

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Çakır Eczanesi
Altinordu
Ergül Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi
Unye
Turan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Odun Közünde Dağ Suyu İle Çay

Odun Közünde Dağ Suyu İle Çay

Sinema Sanatçısı Levent İnanır, Ordu'da Ameliyat Oldu

Sinema Sanatçısı Levent İnanır, Ordu'da Ameliyat Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.