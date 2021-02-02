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Fatsa’da menfez çalışması

02.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğinde Dolunay Mahallesi Kutlukent mevkisinde menfez inşaatı hızla sürüyor.Dolunay Mahallesi’nin kentsel gelişimiyle birlikte ihtiyaçlarında doğru orantılı olarak arttığını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dolunay Mahallesi’nde özellikle son yıllarda nüfus yoğunluğu bakımından büyük bir artış yaşanmaktadır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğinde Dolunay Mahallesi Kutlukent mevkisinde menfez inşaatı hızla sürüyor.
Dolunay Mahallesi’nin kentsel gelişimiyle birlikte ihtiyaçlarında doğru orantılı olarak arttığını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dolunay Mahallesi’nde özellikle son yıllarda nüfus yoğunluğu bakımından büyük bir artış yaşanmaktadır. Bu artan nüfusla birlikte ihtiyaçlarda artmaktadır. İhtiyaçların karşılanması noktasında Dolunay Mahallemizin hem alt hem de üst yapısında çalışmalar yapıyoruz. Tamamladığımız çalışmalarımızın yanı sıra devam eden işlerimiz de var. Kutlukent mevkisinde 25 metre kutu menfezin yapıldığı bölgede Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz pandemiden önce, sahil güzergahını dolaşarak okullarına ulaşıyordu. Bu menfezin yapılması ile öğrencilerimiz, hem güvenli bir şekilde ulaşım sağlayacak hem de mesafeyi kısaltarak zamandan tasarruf etmiş olacak. Önümüzdeki günlerde, dolmuş güzergahını da menfezin yapıldığı alana kaydırmayı planlıyoruz. Özellikleri bakımından kullanım avantajı fazla olan menfezlerimizden 25 metrelik kutu menfezin devamı niteliğindeki 84 metrelik kutu menfezi tamamlandığında üstünü yeşil alan ya da farklı bir uygulama projesiyle güzelleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızı nasip olursa bu ay sonuna kadar tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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