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Fay hattı üzerindeki 50 yıllık okulun yıkımı tamamlandı

15.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle yıkım kararı çıkartılan ilçenin en eski ilkokulu olarak bilinen 4 Eylül İlkokulunun yıkım işlemi tamamlandı.50 yıldan bu yana Sarıgöl’de binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından fay hattı üzerinden geçmesi nedeniyle yıkım kararı verilmesinin ardından belediye tarafından yıkım işlemi tamamlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle yıkım kararı çıkartılan ilçenin en eski ilkokulu olarak bilinen 4 Eylül İlkokulunun yıkım işlemi tamamlandı.
50 yıldan bu yana Sarıgöl’de binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından fay hattı üzerinden geçmesi nedeniyle yıkım kararı verilmesinin ardından belediye tarafından yıkım işlemi tamamlandı. Bina en son Halk Eğitim Merkezi olarak kullanıyordu.
Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Hasan Oruç, "Benim de ilkokulu okuduğum binada, Halk Eğitimi Merkezi müdürü olarak görev yapmak gurur vericiydi. Binamızın önünden fay hattının geçmesi nedeniyle bina içinde zamanla çatlaklar oluşmuştu. Yıkım kararıyla birlikte ilçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının giriş katında vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise, daha önce binanın incelenmesi için yazı yazdıklarını gelen raporda binanın ömrünün tamamladığını belirterek, "Fay hattının üzerinde bulunmasından dolayı bakanlığımız tarafından yıkım kararı verildi. İzmir depreminden sonra da binada çatlaklar oluşmuştu. Gelen yazı üzerine binamızda faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezimizin tahliye kararını aldık. Halk Eğitimi Merkezimiz ilçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyetlerine devam edecektir." diye konuştu.
Kılıç, 4 Eylül İlkokulunun yeni binasının başka bir yerde yapılana kadar, eğitim ve öğretim faaliyetlerine Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulunda devam edeceğini açıkladı. İki okulun aynı binada eğitim öğretim verecek olmasından dolayı öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak okula gidecekleri bildirildi.

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