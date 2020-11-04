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  4. Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Alabaş, her mutfakta bulunması gereken sebzelerin başında gelse de ülkemizde pek bilinmeyen bir sebzedir. Uzmanların her mutfakta mutlaka bulunması gereken Alabaş’ın faydaları saymakla bitmiyor...

Alabaş, şimdiye kadar duymadıysanız artık siz de mutfağınızda ona yer açacaksınız. Turba benzeyen Alabaş’ın birçok kanser çeşidine karşı önleyici gücü olduğu iddia ediliyor. Uzmanların her mutfakta mutlaka bulunması gereken dediği Alabaş’ı ister çiğ isterseniz pişirerek tüketebilirsiniz.

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Alabaş, Alman şalgamı, Gulumbra, Yer lahanası, Kolorabi gibi isimlerle de bilinir. Alabaş potasyum ve C vitamini yönünden oldukça zengindir. Düşük kalorili olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle tokluk süresini uzatır. Antioksidan özelliği ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi bulunur. Yüksek C vitamini içerdiği için sigara içenlerin, grip-nezle gibi solunum yolu hastalıklarına sık sık yakalananların ve yüksek tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı tansiyon hastalarının tüketmesi gerekir.

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR?

Alabaşı çiğ ya da pişirerek yiyebilirsiniz. Alabaşın tadı turba benzemektedir. Alabaşın sadece kendisi değil yeşil köklerini de yiyebilirsiniz. Olgun Alabaşların yeşil kısımlarını sote yapabilirsiniz veya haşlayabilirsiniz. Eğer Alabaş’ın yeşil bölümleri çok körpe ise o zaman salata olarak tüketebilirsiniz.

Pancar gibi farklı büyüklükte olan alabaşların küçük olanlarını seçmeye özen gösterin. Alabaş ne kadar küçük olursa lezzetli olur. Kabuklarını çok ince bir şekilde soymanız yeterli olacaktır.

Alabaşı hazırlaması çok kolaydır. Bir elma gibi kabuğunu soyarak keyifle yiyebilirsiniz. Dilim dilim keserek tuzlayıp yiyebilir, salataya ilave edebilirsiniz. Ayrıca kızartmasını ve böreğini bile yapabilirsiniz.


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