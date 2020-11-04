Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz

Alabaş, şimdiye kadar duymadıysanız artık siz de mutfağınızda ona yer açacaksınız. Turba benzeyen Alabaş’ın birçok kanser çeşidine karşı önleyici gücü olduğu iddia ediliyor. Uzmanların her mutfakta mutlaka bulunması gereken dediği Alabaş’ı ister çiğ isterseniz pişirerek tüketebilirsiniz.

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Alabaş, Alman şalgamı, Gulumbra, Yer lahanası, Kolorabi gibi isimlerle de bilinir. Alabaş potasyum ve C vitamini yönünden oldukça zengindir. Düşük kalorili olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle tokluk süresini uzatır. Antioksidan özelliği ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi bulunur. Yüksek C vitamini içerdiği için sigara içenlerin, grip-nezle gibi solunum yolu hastalıklarına sık sık yakalananların ve yüksek tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı tansiyon hastalarının tüketmesi gerekir.

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR?

Alabaşı çiğ ya da pişirerek yiyebilirsiniz. Alabaşın tadı turba benzemektedir. Alabaşın sadece kendisi değil yeşil köklerini de yiyebilirsiniz. Olgun Alabaşların yeşil kısımlarını sote yapabilirsiniz veya haşlayabilirsiniz. Eğer Alabaş’ın yeşil bölümleri çok körpe ise o zaman salata olarak tüketebilirsiniz.