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Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 07:37 | Son Güncelleme:
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Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak bilinen su kefiri, mucize içecek olarak adlandırılıyor. Kökeni Kafkasya'ya dayanan bu şifa kaynağı, süt ürünlerine alerjisi olanlar için de harika bir alternatif. İşte faydalarıyla dillere destan olmuş su kefirinin sağlığa olan etkileri...

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olarak gösterilen su kefiri, vücudumuz için gerçek bir şifacı. Düzenli olarak su kefiri içtiğinizde bakın ne gibi değişimler sizi bekliyor...

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Probiyotik bakımından zengin olan su kefiri, diyabetik hastaların kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur. Ayrıca sıklıkla tüketilen gazlı içeceklere oranla su kefirinin içerisindeki düşük şeker seviyesi, şeker hastaları için ideal bir tercihtir. Su kefirini diyet öğünlerinizde ve ara öğünlerinizde de kullanabilirsiniz. Yapılışında süt yerine su kullanılması sayesinde vegan ve laktoz intoleranslı bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yüzyıllardır yapılan araştırmalar su kefirinin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğunu ifade eder. Viral enfeksiyon ve cilt problemlerine karşı vücudun direncini arttıran bu içecek, sizi hastalıklardan uzak tutarak daha sağlıklı yaşamanıza destek olur. Özellikle mevsim geçişlerinde oluşan havadan etkilenen bir yapınız varsa, su kefiri tüketebilirsiniz. Vücuttaki bakteri ve mikrobun etkisini azaltan su kefiri adeta bir ilaç niteliği taşır. Ancak bağışıklık sisteminizle ilgili bir probleminiz varsa su kefirini tüketmeden önce ilk olarak doktorunuza danışmalısınız.

KANSERE KARŞI KALKAN OLUYOR

Vücudu kanserli hücrelerden koruyan doğal ürünler arasında su kefiri de yer alır. Ayrıca vücudun direncini yükselten su kefiri, kanserli hücrelerin vücuda yayılmasına da engel olur. Yüksek oranda antioksidan içeren bu kefir sayesinde kanserden uzak bir hayat yaşayabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Su kefirinin yapısında farklı türlerde probiyotikler bulunur. Bulunan bu probiyotikler de bağırsaklarınızda bulunan parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenli olarak tükettiğiniz su kefiri sayesinde mide asidiniz dengelenir ve yediğiniz yemekleri sindirmeniz daha kolay olur. Böylece midenizin rahatlamasına da destek olmuş olursunuz. Kadınlardaki idrar yolu enfeksiyonlarının tekrar oluşmamasına da yardım eder. Bağırsak hastalıklarından korunmak istiyorsanız su kefirini evde hazırlayarak düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

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