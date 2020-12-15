Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olarak gösterilen su kefiri, vücudumuz için gerçek bir şifacı. Düzenli olarak su kefiri içtiğinizde bakın ne gibi değişimler sizi bekliyor...

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Probiyotik bakımından zengin olan su kefiri, diyabetik hastaların kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur. Ayrıca sıklıkla tüketilen gazlı içeceklere oranla su kefirinin içerisindeki düşük şeker seviyesi, şeker hastaları için ideal bir tercihtir. Su kefirini diyet öğünlerinizde ve ara öğünlerinizde de kullanabilirsiniz. Yapılışında süt yerine su kullanılması sayesinde vegan ve laktoz intoleranslı bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yüzyıllardır yapılan araştırmalar su kefirinin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğunu ifade eder. Viral enfeksiyon ve cilt problemlerine karşı vücudun direncini arttıran bu içecek, sizi hastalıklardan uzak tutarak daha sağlıklı yaşamanıza destek olur. Özellikle mevsim geçişlerinde oluşan havadan etkilenen bir yapınız varsa, su kefiri tüketebilirsiniz. Vücuttaki bakteri ve mikrobun etkisini azaltan su kefiri adeta bir ilaç niteliği taşır. Ancak bağışıklık sisteminizle ilgili bir probleminiz varsa su kefirini tüketmeden önce ilk olarak doktorunuza danışmalısınız.