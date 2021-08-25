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Fazıl Say'dan hapsi istenen Genco Erkal'a destek: Kılına dokundurtmayacağım

25.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret‘ gerekçesiyle dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istenen usta tiyatrocu Genco Erkal’a sosyal medya hesabından destek verdi.

Fazıl Say'dan hapsi istenen Genco Erkal'a destek: Kılına dokundurtmayacağım

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya hesaplarından Genco Erkal’a desteğini belirten ünlü piyanist, şunları dile getirdi:

"CEKETLERİNİ İLİKLEYİP ÖNÜNDE EĞİLSİNLER"

“Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiye’dir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve açılan saçmasapan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında dört yıl hapsi isteniyor. Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!”


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Fazıl Say Genco Erkal
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