Fazıl Say'dan hapsi istenen Genco Erkal'a destek: Kılına dokundurtmayacağım

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medya hesaplarından Genco Erkal’a desteğini belirten ünlü piyanist, şunları dile getirdi:
“Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiye’dir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve açılan saçmasapan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında dört yıl hapsi isteniyor. Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!”
Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiyedir!— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 24, 2021
Efsane sanatçımızdır.83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB’ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor. “Yazıklar olsun” demiyorum. Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!!@gencoerkal #fazılsay @DOSTLARTIYATRO pic.twitter.com/bYwKqRRvVd
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