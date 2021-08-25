Fazıl Say'dan hapsi istenen Genco Erkal'a destek: Kılına dokundurtmayacağım

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya hesaplarından Genco Erkal’a desteğini belirten ünlü piyanist, şunları dile getirdi:

"CEKETLERİNİ İLİKLEYİP ÖNÜNDE EĞİLSİNLER"

“Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiye’dir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve açılan saçmasapan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında dört yıl hapsi isteniyor. Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!”

Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiyedir!

Efsane sanatçımızdır.83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB’ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor. “Yazıklar olsun” demiyorum. Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!!@gencoerkal #fazılsay @DOSTLARTIYATRO pic.twitter.com/bYwKqRRvVd — Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 24, 2021



